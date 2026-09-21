Ligue 1
OM-PSG : un dossier disciplinaire ouvert après des chants homophobes
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@Maxppp
La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a ouvert, ce lundi, un dossier après des chants à caractère homophobe entendus dimanche soir dans les tribunes du Vélodrome, lors du match entre l’OM et le PSG. La rencontre, remportée 2-1 par le Paris Saint-Germain, n’a pas été interrompue malgré ces chants.
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La commission devra désormais examiner les faits et déterminer d’éventuelles sanctions à l’encontre du club marseillais. Pour rappel, la saison passée, la Commission de discipline a prononcé un total de 212 500 euros d’amende, six matchs ferme avec un huis clos partiel et quatre matchs avec sursis avec un huis clos partiel sur ce sujet.
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