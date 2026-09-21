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Ligue 1

OM-PSG : un dossier disciplinaire ouvert après des chants homophobes

Par Josué Cassé
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp
Marseille 1-2 PSG

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a ouvert, ce lundi, un dossier après des chants à caractère homophobe entendus dimanche soir dans les tribunes du Vélodrome, lors du match entre l’OM et le PSG. La rencontre, remportée 2-1 par le Paris Saint-Germain, n’a pas été interrompue malgré ces chants.

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La commission devra désormais examiner les faits et déterminer d’éventuelles sanctions à l’encontre du club marseillais. Pour rappel, la saison passée, la Commission de discipline a prononcé un total de 212 500 euros d’amende, six matchs ferme avec un huis clos partiel et quatre matchs avec sursis avec un huis clos partiel sur ce sujet.

Pub. le - MAJ le
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