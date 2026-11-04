Manchester United : une remontada qui sauve la peau de Michael Carrick

Michael Carrick peut enfin souffler. Sur un siège éjectable après un début de saison catastrophique, l’entraîneur de Manchester United a peut-être sauvé sa place ce mardi soir, au terme d’une soirée complètement folle face à l’AS Roma en Ligue des Champions. Du moins pour quelques jours encore. Car pendant longtemps, tout semblait réuni pour précipiter son départ. Dix-septièmes de Premier League avec une seule victoire en neuf journées, les Red Devils restaient sur une série de neuf rencontres sans succès toutes compétitions confondues. Et face aux Romains, le scénario catastrophe semblait se poursuivre. Menés 2-0 à la pause, les Mancuniens étaient conspués par leur public, tandis que les supporters manifestaient leur colère contre la direction du club. Mais dans un Old Trafford électrique, Manchester United a finalement trouvé les ressources pour renverser la rencontre et s’imposer (3-2). Une remontada spectaculaire qui pourrait bien changer le destin de Carrick.

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Tout a basculé en seconde période, et notamment sur une action qui aurait pu coûter très cher aux Mancuniens. Alors que Bruno Fernandes avait manqué le penalty du 1-2, la VAR est intervenue pour signaler l’entrée prématurée de Bryan Cristante dans la surface. Le Portugais a ainsi obtenu une seconde chance et ne l’a pas laissée passer, réduisant le score à la 58e minute. Avant que Matheus Cunha ne fasse exploser Old Trafford avec un doublé dans les sept dernières minutes, bien aidé par les boulettes de Balerdi côté Romain. Même l’expulsion de Cunha dans la foulée n’a pas empêché United de conserver son avantage et de décrocher une première victoire depuis dix rencontres. Après le match, au micro de la BBC, Carrick a insisté sur son discours à la pause. « Je voulais surtout qu’ils soient plus positifs, et qu’ils ne soient pas trop déçus et frustrés. Le plus facile, quand quelque chose tourne mal, c’est de s’apitoyer sur son sort. Mais ça n’aide personne. Il faut continuer à chercher la prochaine opportunité, la prochaine solution. Cet endroit accomplit des choses magiques, il l’a déjà fait et il le refera encore et encore. »

Michael Carrick a eu chaud

Cette victoire a également permis d’apaiser, au moins temporairement, les tensions autour de Michael Carrick. Critiqué ces dernières semaines après avoir publiquement remis en question les choix tactiques de son entraîneur, Bruno Fernandes a tenu à mettre les choses au clair. « Il y a eu beaucoup de mensonges concernant plusieurs choses qui se sont passées entre le manager et moi. Nous avons mis les choses au clair, puis le manager a décidé de me mettre sur le banc parce que je n’étais pas performant. C’est normal », a assuré le capitaine portugais à Amazon Prime. Et lorsqu’il lui a été demandé si cette victoire pouvait sauver le poste de Carrick, Fernandes a répondu sans détour. « Nous n’avons pas besoin de sauver l’emploi de qui que ce soit. Le club avait besoin de cette victoire, les joueurs avaient besoin de cette victoire. » De son côté, Youri Tielemans a salué le caractère affiché par le groupe pour aider son coach. « Il a subi beaucoup de pression et c’est notre façon de le remercier, avec un retour comme celui-ci, un grand caractère, un grand combat. » Même Wayne Rooney, aujourd’hui consultant et très critique à la mi-temps du match, a finalement félicité Carrick pour sa capacité à remobiliser ses joueurs.

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Reste désormais à savoir si cette soirée constituera un véritable tournant dans la saison mancunienne. Car si Manchester United a retrouvé le goût de la victoire et peut encore espérer se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions, les problèmes sont loin d’être réglés. L’histoire récente du club invite d’ailleurs à la prudence. Ole Gunnar Solskjær avait lui aussi vécu une remontada spectaculaire face à l’Atalanta avant de subir une lourde défaite contre Liverpool quelques jours plus tard, puis d’être limogé. José Mourinho avait également sauvé provisoirement sa place grâce à un succès renversant contre Newcastle en 2018, avant de quitter le club quelques semaines plus tard. Carrick en est parfaitement conscient. « Je n’ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer ensuite. Nous devons nous concentrer sur le week-end et sur notre match très important contre Aston Villa », a-t-il confié. Une chose est certaine : cette remontada lui offre un peu de répit. Et à Manchester United, ce n’est pas de trop.