Monaco : Caio Henrique répond à l'intérêt du PSG

Il y a quelques semaines, la presse brésilienne évoquait un intérêt du Paris SG pour Caio Henrique (23 ans). Le latéral gauche auriverde de l'AS Monaco (31 apparitions en Ligue 1, 4 passes décisives) a répondu à la rumeur pour Goal.com.

«Je suis très calme par rapport à ça. J'essaie de ne pas trop m'en mêler pour me concentrer uniquement sur le foot et je laisse ça entre les mains de mes agents. Évidemment, c'est un grand plaisir d'être associé à des clubs si importants dans le monde, mais je garde les pieds sur terre et j'essaie toujours de faire de mon mieux où que je joue. Je suis très concentré et impliqué avec le club que je défends et cela ne changera pas», a-t-il lancé.