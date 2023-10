Manchester City : Pep Guardiola dézingue à son tour l’arbitrage

La suite après cette publicité

Prudence, les arbitres anglais sont dans le collimateur outre-Manche ! En effet, la victoire sur le gong de Tottenham sur Liverpool (2-1) ce week-end a rapidement été éclipsée par un gros scandale autour de l’arbitrage. Outre les deux cartons rouges écopés par les Reds, le club de la Mersey s’est vu refuser l’ouverture du score pour un hors-jeu inexistant de Luis Diaz au départ de l’action. Si la Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) a rapidement reconnu son erreur, l’organe en charge des officiels au sein du championnat anglais s’est attiré par la suite les foudres de Liverpool et de son entraîneur, Jürgen Klopp.

Moins d’une semaine après les faits, cette bévue manifeste continue de faire grand bruit en Angleterre. Récemment, c’est l’entraîneur de Manchester City Pep Guardiola qui a soutenu son éternel rival en reprenant de volée les arbitres et le VAR. «Ils devront trouver un système où les rôles principaux sont les joueurs et le jeu lui-même. Dans tous les pays, pas seulement ici. Les arbitres et les VAR ont les rôles principaux et méritent des Oscars alors qu’ils doivent prendre du recul. Soyez plus humble et laissez les joueurs faire ce qu’ils ont à faire et vous serez meilleurs. Le VAR change le travail de l’arbitre. Ils ne prennent plus les décisions. Je comprends parfaitement à quel point Liverpool doit être contrarié dans ce cas, ça pourrait être un autre club. Mais les patrons des arbitres décideront de ce que nous devons faire et nous les suivrons. C’est tout», a reconnu l’Espagnol dans les colonnes du Daily Mail.