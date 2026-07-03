Coupe du Monde 2026 : la sortie sans détour de Cristiano Ronaldo sur son avenir !

Un scénario homérique pour le Portugal qui est venu à bout de la Croatie dans un match à rallonge. En seizième de finale de la Coupe du Monde 2026, les Portugais ont connu une vraie opposition avec des Vatreni qui ont trouvé la faille via Ivan Perisic (53e). C’est alors que Cristiano Ronaldo a sonné la révolte. Se voyant refuser un sublime but (61e), il a ensuite transformé un penalty (68e) pour égaliser et relancer les siens. Finalement, Gonçalo Ramos s’est mué en héros en marquant dans le temps additionnel (90e +4). Un but de Josko Gvardiol un peu plus tard ayant été refusé pour hors-jeu (90e +18).

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Après cette victoire 2-1, Cristiano Ronaldo s’est présenté au micro de Sport TV. Assumant son rôle de leader au cours du match, le numéro 7 a mis en avant le caractère de son équipe et sa résilience : «aujourd’hui, il a fallu savoir souffrir. Pour remporter une compétition de cette envergure, il faut savoir souffrir. Le match d’aujourd’hui était passionnant pour les spectateurs. Nous avons largement dominé la première mi-temps, la seconde a été plus chaotique.»

Cristiano Ronaldo répond sur son avenir

Devenu le plus vieux buteur d’un match éliminatoire de Coupe du Monde à 41 ans et 147 jours, Cristiano Ronaldo a expliqué que son penalty transformé a délivré ses coéquipiers : «ils ont marqué, nous avons ressenti un peu de pression, mais le déclic émotionnel est arrivé avec notre penalty. À partir de là, le match s’est simplifié. Nous avons encore rencontré quelques difficultés, mais c’est le propre de la compétition, et il faut continuer.»

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Héros du soir avec Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo est revenu sur la sortie médiatique de sa soeur Katia qui a annoncé qu’il disputait sa dernière compétition avec le Portugal : «l’avenir de Cristiano n’est pas important pour le moment. J’en parlerai… J’aurai le temps, après la victoire ou la défaite, je parlerai à ma famille et je prendrai la meilleure décision. Je ne prends plus de décisions à chaud, maintenant tout se fait calmement. Pour l’instant, il s’agit de profiter du moment présent.» Désormais place au huitième de finale contre l’Espagne prévu ce lundi à 21h.