Nantes-Clermont : les compositions officielles

Nantes peut rêver d'accrocher une place européenne. Après un match nul concédé à Bordeaux lors de la dernière journée (1-1), le FC Nantes, neuvième, reçoit Clermont, quatorzième, ce samedi (17h), dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. En cas de victoire, les Nantais peuvent remonter provisoirement à hauteur d'Angers et de Marseille. Pour y parvenir, Antoine Kombouaré a décidé d'aligner un 4-3-3 avec la présence de Girotto dans l'entre-jeu, accompagné par Pereira De Sa et Chirivella. Blas, Kolo Muani et Simon complètent le trio d'attaque.

Du côté de Clermont, Pascal Gastien a opté pour la même formation que lors de la victoire contre Lille, lors de la précédente journée (1-0). Gastien et Abdul Samed sont alignés devant la défense, derrière Dossou, Berthomier et Rashani. Bayo occupera la pointe de l'attaque.

Les compositions d'équipes

Nantes : Lafont (cap) - Fabio, Castelletto, Pallois, Corchia - Chirivella, Girotto, Pereira De Sa - Blas, Kolo Muani, Simon.

Clermont : Desmas - Zedadka, Hountondji, Ogier (cap), N'Simba - Gastien, Abdul Samed - Dossou, Berthomier, Rashani - Bayo.