Chelsea : plusieurs joueurs terrassés par une gastro

Les Blues sont dans le dur en cette fin de semaine. En effet, le Daily Mail rapporte que jeudi matin, lors d’une réunion établie par la direction de Chelsea, les médecins ont indiqué que deux joueurs étaient très malades, à savoir Liam Delap et Jamie Gittens (absent face à Arsenal en coupe lors de la défaite trois buts à deux). La consigne a été claire, se laver est important, surtout lorsque le groupe vit ensemble. La cause de ces deux absences serait une épidémie décrite comme une gastro. Le club anglais a également signifié que certains membres du personnel de Liam Rosenior ont été touchés la nuit dernière. Le coach a d’ailleurs pris la parole à propos de ce virus qui semble impacter son vestiaire.

« Les médecins de notre club font tout ce qu’ils peuvent pour contenir ce qui semble être un virus parce que certains membres de notre personnel l’ont ainsi contracté. Nous avons eu une réunion aujourd’hui avec les joueurs sur le lavage des mains, les bases, qui sont vraiment importantes et j’espère que nous pourrons les contenir. Nous avons une période chargée, nous avons donc besoin que tout le monde soit prêt, en forme et en bonne santé », a-t-il conclu sans réellement se rassurer sur le sujet. Confrontés à Brentford dès demain en Premier League, il va falloir se préparer de la meilleure des manières, avec une hygiène plus que correcte pour les hommes de Rosenior.