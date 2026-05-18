Vahid Halilhodzic lâche ses vérités au clan Kita après la saison calvaire du FC Nantes !

Le miracle n’aura pas eu lieu. Décevant tout au long de la saison, le FC Nantes évoluera finalement en Ligue 2 lors du prochain exercice, et ce, malgré l’arrivée de Vahid Halilhodzic en cours d’année pour tenter de relever le club. Dimanche, la rencontre face à Toulouse a d’ailleurs symbolisé la gravité de la situation au sein de la formation nantaise : envahissement de terrain, supporters cagoulés, fumigènes, scènes de violence… un véritable chaos qui a logiquement poussé Stéphanie Frappart à arrêter définitivement cette rencontre. Présent en conférence de presse quelques instants après ce terrible épilogue, l’ancien sélectionneur de l’Algérie ne pouvait cacher son dépit.

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Ce lundi, dans un entretien accordé à L’Equipe, coach Vahid semblait toujours aussi bouleversé et attristé par la chute d’un club historique. Plus que le scénario cauchemar vécu par les Canaris, le technicien de 74 ans - qui a confirmé son départ à la retraite - a tenté de justifier la chute d’un club fondé en 1943 et 8 fois champions de France dans son histoire. «Il faut changer certaines choses surtout dans le sportif, la détection, la construction d’une équipe. On ne peut pas changer chaque année 20 joueurs, il est urgent de trouver de la stabilité, de l’attachement du club», a tout d’abord assuré l’entraîneur bosnien.

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Coach Vahid demande la révolution

Et d’ajouter : «je n’avais pas de problèmes pour gérer l’effectif. Mais il y avait beaucoup de blessés. Et des joueurs déconnectés du club. De Nantes. J’ai demandé une fois à un joueur : sais-tu combien de fois Nantes a été champion ? Il m’a dit : je ne sais pas. Ça veut dire tellement de choses. Et je pense qu’il n’était pas le seul. J’ai donné quelques piques, j’ai dit que ce n’était pas normal. Certains n’ont pas compris dans quel club ils jouent. Nantes, c’est immense. Je suis triste pour tous les supporters de Nantes que ça se termine comme ça». Attaché au FCN et réputé pour son franc-parler, Vahid Halilhodzic ne s’est toutefois pas arrêté en si bon chemin. Au cours de cet échange, il n’a ainsi pas hésité à interpeller directement la famille Kita sur les dysfonctionnements observés ces dernières semaines.

«Le club a perdu son identité, les joueurs restent quelques mois et partent. Bien sûr, le président est responsable de pas mal de choses, mais il faut changer radicalement. Et que Nantes retrouve ses valeurs. Il faut un responsable pour s’occuper du sportif. Ce n’est pas la même chose d’entraîner Nantes qu’un autre club. C’est une institution. Une exigence. Il faut un entraîneur avec autorité, compétence. Trouver une personne responsable, un directeur sportif ou quelque chose comme ça. Maintenant, c’est à lui (Waldemar, ndldr) et son fils Franck de trouver les solutions pour changer les choses, que Nantes redevienne le Nantes qu’on connaît. Ils ont une tâche très difficile. S’ils veulent que je les aide, que je les conseille, je serai ravi». Touché par cette fin tragique et réclamant au président de «trouver un groupe, une équipe pour remonter tout de suite», Halilhodzic concluait finalement en remerciant l’ensemble du club et des supporters. Place à la reconstruction…