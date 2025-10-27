Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Real Madrid : Achraf Hakimi présent pour le Clasico

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Achraf Hakimi sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Achraf Hakimi a beau avoir quitté Madrid depuis plusieurs années déjà, il reste très attaché à son club formateur. Comme révélé par des supporters présents au Santiago Bernabéu lors du Clasico dimanche après-midi, le latéral droit marocain était lui aussi sur place pour assister à ce choc entre les deux ogres du football espagnol.

La suite après cette publicité
Madrid Zone
📸 Achraf Hakimi back at the Bernabéu today. (futbolbynikita)

🤍 One of Real Madrid’s very own.
Voir sur X

Le Parisien a profité de ses jours de repos pour encourager les Merengues, ainsi que certains amis qu’il a dans l’effectif madrilène, dont Kylian Mbappé. Comme annoncé par le Paris Saint-Germain ce week-end, l’international marocain né en Espagne reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Real Madrid
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier