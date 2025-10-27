Real Madrid : Achraf Hakimi présent pour le Clasico

Achraf Hakimi a beau avoir quitté Madrid depuis plusieurs années déjà, il reste très attaché à son club formateur. Comme révélé par des supporters présents au Santiago Bernabéu lors du Clasico dimanche après-midi, le latéral droit marocain était lui aussi sur place pour assister à ce choc entre les deux ogres du football espagnol.

Le Parisien a profité de ses jours de repos pour encourager les Merengues, ainsi que certains amis qu’il a dans l’effectif madrilène, dont Kylian Mbappé. Comme annoncé par le Paris Saint-Germain ce week-end, l’international marocain né en Espagne reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain.