«Il faudra une dépanneuse» : la blague de Capello sur le barrage Bosnie-Italie

À quelques heures du choc entre l’Italie et la Bosnie pour valider un ticket pour la Coupe du Monde 2026, Fabio Capello a écrit un petit édito pour présenter cette finale de barrages. L’ancien entraîneur de la Juventus et de l’AS Roma a ainsi déclaré dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : « Bosnie-Italie est un match capital, un test pour tout le football italien. L’aspect le plus important de cette rencontre sera psychologique. Il sera crucial de ne pas déstabiliser les joueurs, mais de les libérer. En fait, je leur dirais : jouez comme à l’entraînement, sans avoir peur de prendre des risques. »

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Avant de revenir sur les propos de l’entraîneur bosniaque Sergej Barbarez qui a annoncé jouer ultra-défensif. « Le sélectionneur de la Bosnie, Barbarez, a dit qu’ils allaient garer le bus devant le but. Il ne nous reste donc plus qu’à arriver avec un moyen plus puissant de le déplacer ; on arrivera avec une dépanneuse. Dans les vestiaires, je m’attends à ce que l’on soit concentré à 100 % sur l’obtention du résultat et à ce que chacun ait le courage de surmonter un défi de cette envergure. Le football italien dépend de ce match », a-t-il affirmé. Réponse ce mardi soir à Zenica.