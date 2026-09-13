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Ballon d’Or : Rio Ferdinand lance la campagne pour Harry Kane

Par Sasha Nahon
1 min.

Pour Rio Ferdinand, le Ballon d’Or 2026 doit revenir à Harry Kane. Dans une vidéo publiée par le Bayern Munich, l’ancien défenseur de Manchester United a défendu avec enthousiasme la candidature de l’attaquant anglais. « Ballon d’Or ! Ballon d’Or ! Qui d’autre ? », lance-t-il avant d’énumérer ses arguments. Kane a terminé la saison avec 73 buts toutes compétitions confondues, un total que seul Lionel Messi a déjà dépassé sur un exercice, et a également remporté le Soulier d’Or européen. « Qui d’autre devrait gagner le Ballon d’Or devant Harry Kane ? Allez les gars, il n’y en a qu’un : Harry Kane », insiste l’ancien international anglais.

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Les résultats collectifs viennent aussi renforcer sa candidature face notamment à Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal ou Fabian Ruiz. Champion d’Allemagne avec le Bayern, demi-finaliste de la Ligue des Champions et troisième de la Coupe du Monde avec l’Angleterre, Kane a accompagné son palmarès de statistiques impressionnantes. Il a surtout inscrit 36 buts en 31 rencontres de Bundesliga, auxquels s’ajoutent 14 réalisations et deux passes décisives en 13 matches de Ligue des Champions ainsi que dix buts en six rencontres de Coupe d’Allemagne. De quoi convaincre Ferdinand qu’aucun autre candidat ne mérite davantage le trophée cette année.

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