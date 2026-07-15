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Coupe du Monde 2026 : Brahim Diaz sort du silence après l’élimination du Maroc

Par Valentin Feuillette
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum
France 2-0 Maroc
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Quelques jours après la fin du parcours du Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde 2026 face à la France, Brahim a livré un message aux supporters, assurant que cette élimination ne marquait pas la fin de l’aventure. « Il y a quelques jours, notre parcours dans cette Coupe du Monde s’est terminé. Nous partons avec tristesse, mais cela ne s’arrête pas ici. Nous reviendrons plus forts, avec plus de faim et plus d’enthousiasme pour continuer à nous battre pour notre pays. Nous reviendrons plus forts et plus déterminés pour notre pays », a-t-il déclaré.

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Le joueur du Real Madrid a également tenu à remercier chaleureusement le peuple marocain pour son soutien tout au long de la compétition. « Merci du fond du cœur à toute la communauté marocaine pour votre soutien inconditionnel. Vous avez été avec nous à chaque étape et votre encouragement a compté énormément. Merci du fond du cœur à tous les supporters marocains pour votre soutien illimité. Vous avez été avec nous à chaque étape, et votre encouragement a compté énormément pour nous. Le meilleur reste à venir. Le plus beau n’est pas encore arrivé. Dima Maghrib ».

Pub. le - MAJ le
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