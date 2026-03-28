L’annonce de N’Golo Kanté sur son avenir

Revenu en grande forme à Al-Ittihad et désormais à Fenerbahçe avec qui il a retrouvé la Coupe d’Europe cet hiver (le club stambouliote a été éliminé par Nottingham Forest en C3), N’Golo Kanté garde une place particulière dans le coeur de Didier Deschamps. Pour preuve, le sélectionneur des Bleus l’avait convoqué en novembre, puis à nouveau ce mois-ci pour le dernier rassemblement avant la Coupe du Monde.

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C’est le milieu de terrain de 34 ans qui était d’ailleurs présent en conférence de presse ce dimanche aux côtés de son coach, à la veille de la rencontre amicale face à la Colombie. A cette occasion, Kanté a eu droit à une question sur son avenir et la possibilité de revenir en France terminer sa carrière. Le champion du monde 2018 n’y a pas fermé la porte, et il a confirmé les discussions avec le Paris FC l’été dernier : «l’intérêt du PFC ? Il y avait des discussions l’été dernier. J’étais en discussion comme avec d’autres clubs. Il y avait des choses intéressantes pour moi d’aller là-bas, mais au final ça s’est pas fait et voilà c’est quelque chose qu’on respecte d’avoir eu cet intérêt, mais au final ça ne s’est pas fait. Finir ma carrière en France ? Pourquoi pas, on sait jamais. Je suis encore sous contrat avec Fenerbahce. Avec la sélection, il faut profiter du moment. On verra cet été, je veux prendre ce qui vient à moi. On verra s’il y a des décisions à prendre plus tard.»