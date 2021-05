L'AC Milan avance sur Olivier Giroud

Annoncé sur le départ l'hiver dernier, Olivier Giroud (34 ans) a bien fait d'aller au bout de son contrat à Chelsea. Vainqueur de la Ligue des Champions samedi dernier (il est resté sur le banc pour la finale), l'attaquant a ajouté une ligne de plus à un palmarès déjà bien fourni. Avec ses six buts lors de cette édition, il a participé activement à cette campagne victorieuse. Il a d'ailleurs été le meilleur buteur de son équipe. Il peut quitter les Blues la tête haute après trois ans et demi de bons et loyaux services.

La suite après cette publicité

Désormais libre, le champion du monde attend les propositions qui lui seront faites avant de prendre une décision. Déjà ciblé par le passé en Italie, notamment par les deux clubs de Milan et la Juventus, l'athlétique avant-centre est à nouveau dans le viseur des Rossoneri. Certains médias ont carrément évoqué une visite médicale à venir. Ils sont sans doute allés un peu vite en besogne car d'après Sky Italia, il y a bien eu des contacts. Les dirigeants vont même rencontrer prochainement les représentants de Giroud pour avancer dans les négociations.