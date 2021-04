OM : José Anigo laisse sa chance à Jorge Sampaoli

Sans club actuellement et depuis son départ de Panionios en 2018, José Anigo suit toujours l'actualité marseillaise avec beaucoup d'intérêt. L'ancien entraîneur olympien est impatient de voir Jorge Samapoli en action sur le banc de l'OM et sur la durée. C'est ce qu'il a affirmé ce vendredi sur les ondes de RMC. Il jugera les résultats de l'Argentin sur la durée et après avoir réussi à amener de nouveaux joueurs qui lui permettront de mettre son projet de jeu en place.

«Je ne vais pas critiquer, j’attends de voir, parce que ça démarre. Je veux laisser la chance aux gens, là il arrive en cours de saison avec des joueurs qu’il n’a pas forcément choisis. Laissons-le faire son mercato, puis tout le monde verra et chacun se fera son propre avis. Je ne veux pas critiquer absolument et dire des bêtises. Je vois comme tout le monde que l’OM, même maintenant avec lui, ça ne joue pas mieux. Mais par contre, peut-être qu’avec un nouveau mercato et d’autres joueurs, il arrivera à faire jouer l’équipe comme il en a envie.» Voilà qui est dit.