Ligue des Champions

La douche froide qui énerve l’Atlético

Par André Martins
1 min.
Atlético Madrid @Maxppp
Arsenal Atlético
Grosse douche froide — au sens propre — pour l’Atlético de Madrid à Londres. Le club madrilène a exprimé sa vive colère après sa séance d’entraînement ce mardi soir à l’Emirates Stadium, la veille de son match face à Arsenal en Ligue des champions. Les joueurs de Simeone, déjà trempés par la pluie durant la seconde partie de l’entraînement, n’ont pas pu se doucher sur place en raison d’une panne d’eau chaude dans les vestiaires du stade londonien. Une situation jugée inadmissible par les Colchoneros, d’autant plus dans un stade aussi moderne et dans une compétition comme la Ligue des champions.

Selon le journal Marca, malgré un signalement fait dès 18h45 par l’Atlético, le problème n’a été résolu qu’à 19h25, soit dix minutes après la fin de l’entraînement. Contraints de retourner à leur hôtel pour se doucher, les Madrilènes ont déposé une protestation officielle auprès de l’UEFA pour signaler cet incident. Arsenal, de son côté, a reconnu le dysfonctionnement et a présenté ses excuses au club espagnol.

Ligue des Champions
Arsenal
Atlético

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Arsenal Logo Arsenal FC
Atlético Logo Atlético Madrid
