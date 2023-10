Al-Hilal et l’Arabie saoudite tremblent déjà pour Neymar

La suite après cette publicité

Neymar Jr blessé. Une image que l’on a malheureusement vu bien trop souvent ces dernières années. Au Paris Saint-Germain, le Brésilien a été sur le flanc à 27 reprises selon transfermarkt. Le site spécialisé évoque d’ailleurs 689 jours d’absence cumulés en six ans. Ce qui est énorme. En quittant la capitale française, Ney espérait repartir du bon pied, lui qui a souvent été embêté par ses chevilles en France. Mais il a débuté sa nouvelle aventure à Al-Hilal blessé. C’est ce qu’avait expliqué son entraîneur, Jorge Jesus, à son arrivée le 15 août dernier.

Une nouvelle blessure

« Neymar peut tout faire, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, je n’en doute pas, quand il est en condition physique. Il est arrivé avec une petite blessure, il ne peut pas encore s’entraîner avec l’équipe. Je ne sais pas quand il pourra jouer ». Le Brésilien a finalement manqué quatre rencontres en raison de sa blessure musculaire. Il a fait ses grands débuts le 15 septembre dernier à l’occasion du match face à Al-Riyadh. Une rencontre remportée 6 à 1. Puis il a enchaîné, lui qui a donc joué 6 rencontres au total sous ses nouvelles couleurs. Le temps de marquer 1 but.

C’était le 3 octobre dernier face à Nassaji en Ligue des champions asiatique (3-0). D’ailleurs, il s’agit peut-être de son dernier match avant un moment avec Al-Hilal. En effet, Neymar s’est blessé hier soir lors du match opposant l’Uruguay au Brésil dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026. Touché au genou, l’ancien du Barça a quitté la pelouse en pleurs et sur une civière. Une habitude malheureusement pour le footballeur qui n’est pas épargné par les pépins physiques. Questionné après le match, le responsable de la communication de la CBF a indiqué que sa blessure est "inquiétante".

Une perte pour Al-Hilal

Le médecin de la Seleção, Rodrigo Lasmar, a lui confié : «nous avons fait tous les tests. Ces tests seront répétés demain (mercredi). Ces 24 heures seront importantes pour voir comment le genou réagira, le gonflement qu’il présentera et les tests d’imagerie qui définiront un diagnostic définitif. Il est trop tôt pour le dire (s’il s’agit d’une blessure ligamentaire). Attendons sereinement les examens, évaluons sereinement, et dès que nous aurons une définition nous vous la dirons.» Mais les premiers échos ne sont pas très positifs. Certains médias brésiliens évoquent une entorse. D’autres indiquent que les ligaments du genou seraient touchés.

Difficile d’en savoir plus pour le moment. Mais cette nouvelle blessure n’est pas une bonne nouvelle pour Al-Hilal. Le club saoudien a fait de Ney la star de son projet. S’il devait être absent plusieurs semaines, dans le meilleur des cas, ou plusieurs mois, dans le pire, cela serait un coup dur pour le club entraîné par Jorge Jesus. Sportivement tout d’abord, l’ex du PSG n’a pas encore montré sa meilleure version. Mais il demeure un danger et un atout pour les siens. Son expérience et ses qualités sont précieuses. Sans lui, cela devient un peu plus compliqué.

La star du projet

D’autant qu’il y a encore de nombreux matchs à disputer en championnat comme en Ligue des champions asiatique. Outre le côté sportif, perdre Neymar est une mauvaise nouvelle pour Al-Hilal, qui a beaucoup misé sur lui. Pour rappel, il a été acheté près de 100 millions d’euros et il touchera un salaire équivalent à celui de Karim Benzema (200 millions d’euros). Comme révélé sur notre site, il a aussi négocié d’avoir la main sur ses droits à l’image et il a d’autres avantages comme un avion privé à sa disposition, une maison avec des domestiques, une prime de 80 000 euros pour chaque victoire et 500 000 euros pour chaque story ou post publié sur ses réseaux sociaux personnels où il assure la promotion de l’Arabie saoudite.

Pour Al-Hilal, le perdre n’est pas une bonne chose puisqu’il permet d’attirer les regards, les diffuseurs, les spectateurs et les sponsors. Il est aussi celui qui permet de vendre de nombreux maillots aux couleurs du club. Même si économiquement cela n’est pas forcément un problème pour Al-Hilal, une longue blessure de Neymar serait une catastrophe en termes d’image. Ce que les Saoudiens ont aussi payé en recrutant l’un des sportifs les plus suivis du monde. En Arabie saoudite, le cas Neymar a fait réagir ce mercredi. Peu de médias en ont parlé. Mais ceux qui l’ont fait craignent le pire.

La presse est inquiète

"Une blessure avec le Brésil semble grave : Al Hilal est menacé de perdre Neymar pour longtemps", titre Goal Arabia qui a ajouté ensuite : «alors que les supporters étaient habitués aux blessures de Neymar, l’ailier a participé à tous les matchs de l’équipe nationale brésilienne depuis qu’il a rejoint Al-Hilal. Mais cette fois la blessure semble grave (…) Depuis les débuts de Neymar avec Al-Hilal, il n’avait raté que les quatre premiers matches en raison d’une blessure musculaire qu’il avait au PSG.» Le site alriyadh évoque aussi une «grave blessure au genou» du Brésilien

De son côté, Asharq Al Awsat a écrit : «le genou de Neymar inquiète ses fans… et le médecin brésilien. Tout le monde attend les résultats des tests (…) Al-Hilal, le leader de la Ligue saoudienne, qui accueille vendredi Al-Khaleej, a souhaité un bon rétablissement à son joueur, dans un tweet qu’il a publié sur son compte sur la plateforme de X.» Le joueur a lui aussi utilisé les réseaux sociaux pour réagir avec foi. Souvent handicapé par les blessures ces dernières années, Neymar espère que les examens passés ce mercredi ne révéleront rien de grave. Al-Hilal et ses fans retiennent aussi leur souffle.