Real Madrid : Eduardo Camavinga dévoile ce qu’il a changé pour stopper son calvaire

Eduardo Camavinga revient de loin. Joueur du Real Madrid depuis 2021, le milieu de terrain français de 23 ans a vécu des mois difficiles. Relégué au statut de remplaçant et souvent blessé, l’ancien Rennais a connu un été 2026 cauchemardesque. Non sélectionné pour la Coupe du monde par Didier Deschamps, le jeune Merengue était également poussé vers la sortie en club. Lié à la Casa Blanca jusqu’en 2029, Camavinga s’est accroché à son contrat et cela a payé. S’il n’est pas redevenu un titulaire indiscutable, le Français a signé de bonnes performances, notamment depuis son retour en équipe de France le mois dernier. Passeur décisif lors du Clásico, Camavinga est revenu sur sa métamorphose à la veille du match de Ligue des Champions contre l’AEK Athènes.

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« À vrai dire, ça a été une période difficile pour moi. Mais je pense que derrière chaque expérience négative se cachent toujours des leçons positives à tirer. J’ai beaucoup travaillé cet été et je suis un homme nouveau. Je suis plus discipliné qu’avant. Je m’efforce de mériter la confiance que le club m’a accordée. J’ai longuement réfléchi aux points que je devais améliorer. J’ai discuté avec l’entraîneur et il m’a redonné beaucoup de confiance. La première chose que j’ai apprise, c’est de ne pas écouter tout ce que vous dites. Le pire, c’est quand on dit des choses qui peuvent toucher ma famille. Un footballeur doit toujours penser à lui-même, et c’est ce que j’ai fait. Il ne faut pas douter à cause des critiques que les gens vous adressent. Il faut continuer à travailler et donner le meilleur de soi-même », a-t-il confié.