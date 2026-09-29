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Une théorie sur un enlèvement extraterrestre de Vinicius Jr déchaîne les réseaux

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vinícius Júnior @Maxppp

Tout le monde l’a remarqué : Vinicius Jr est en dessous cette saison. Et du côté de la capitale espagnole, il est clairement le joueur madrilène le plus critiqué par les médias et les supporters. Et sur les réseaux sociaux, une théorie du complot a pris forme ces derniers jours, au point où elle est même relayée par des journaux comme Marca.

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Elle explique tout simplement que Vinicius Jr aurait en réalité été enlevé - possiblement par des extraterrestres - et que le joueur qui joue actuellement est un double, qui le remplace pour continuer à toucher l’argent de ses contrats. La théorie se base notamment sur certaines différences physiques entre le Vinicius Jr des saisons dernières et celui de cette saison, comme la disparition de certains tatouages. Comme l’indique logiquement le média espagnol, l’entourage du joueur et le Real Madrid ne prêtent aucune attention à ce type de rumeurs.

Pub. le - MAJ le
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