BVB : l'entrainement quotidien incroyable d'Erling Braut Håland

Erling Braut Haaland a su mettre l'Europe à ses pieds. Inconnu au début de l'exercice 2019/2020 avec le RB Salzbourg, le buteur norvégien a impressionné et inscrit 40 buts juqu'à l'arrêt des compétitions au mois de mars. Sa carrière a pris un tournant considérable. Et le nouveau joueur du Borussia Dortmund ne le dois qu'à son travail acharné.

Dans une interview pour le quotidien espagnol As, Stanislav Micek, sélectionneur des U18 de la Slovaquie et qui a rencontré Haaland en début de saison à Salzbourg, a partagé les durs efforts quotidiens répétés par la pépite norvégienne pour s'endurcir. « Il a un énorme respect pour le travail. Quand j'étais à Salzbourg, tout le monde me l'a dit. Il travaille beaucoup individuellement pour s'améliorer. Il m'a dit que chez lui, il faisait 1 000 abdominaux assis et 300 pompes pratiquement tous les jours », s'est étonné Stanislav Micek avant de le comparer à « un Zlatan Ibrahimovic moderne ».