Ligue des Champions

Bodo/Glimt - Monaco : les compos sont là !

Par MatCharre
1 min.
Folarin Balogun, buteur avec l'AS Monaco @Maxppp
Bodø/Glimt 0-0 Monaco

Objectif premier succès pour Monaco ! L’ASM se déplace sur la pelouse de Bodo/Glimt ce soir à 21h, pour le compte de la 4e journée de Ligue des Champions (un match à suivre avec notre direct commenté). Les Monégasques visent la victoire après leur large défaite à Bruges (1-4) et les nuls face à Manchester City (2-2) puis Tottenham (0-0). Les Norvégiens ont le même bilan.

Pour cette affiche, Monaco se présente avec Balogun aligné en pointe, devant Minamino et Akliouche. Si l’ASM évolue en 3-4-2-1 comme face au Paris FC (0-1), Golovin devrait former le milieu de terrain à côté de Coulibaly. Caio Henrique, Salisu et Kehrer évolueront en défense, Teze et Ouattara animeront les couloirs.

Les compositions

Bodo/Glimt : Haikin - Sjovold, Moe, Bjortuft, Bjorkan - Evjen, Berg (cap.), Brunstad Fet - Auklend, Hogh, Hauge

Monaco : Köhn - Kehrer (cap.), Salisu, Caio Henrique - Teze, Golovin, Coulibaly, Ouattara - Akliouche, Minamino - Balogun

Pub. le - MAJ le
Explorer

