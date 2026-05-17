Lille - Auxerre : les compositions officielles

Voilà un match avec de l’enjeu pour cette ultime journée de Ligue 1 McDonald’s. D’un côté, Lille, qui doit sécuriser sa place qualificative pour la Ligue des Champions, toujours sous le joug de Lyon et Rennes. De l’autre, Auxerre, qui grâce à son succès face à Nice à encore son destin entre les mains pour assurer son maintien directement dans le championnat de France. Les deux équipes se rencontrent à la Decathlon Arena, une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

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Bruno Genesio mise sur un 3-4-1-1 dans lequel nous retrouvons le futur international marocain Bouaddi au milieu de terrain et celui qui est assuré de participer à la coupe du Monde 2026 avec les Diables Rouges, Fernandez-Pardo. Il sera en pointe. Il y a également Haraldsson sur l’aile gauche. Mandi et Ngoy sont associés en défense centrale. Son homologue icaunais, Christophe Pelissier a dû composer un 4-3-3 avec de nombreux absents : Akpa, Okoh, Opegaard et Faivre sont indisponibles pour cause de blessures. La charnière centrale est donc Siwe-Diomandé. Owusu est toujours à la récupération avec Danois. L’homme en forme du moment, Sékou Mara et ses 3 buts en 2 matchs, est à la pointe de l’attaque, épaulé de part et d’autre par Namaso et Sinayoko.

Les compositions officielles :