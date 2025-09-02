PSG : l’AC Milan a tenté Presnel Kimpembe

Pas dans les plans de Luis Enrique après ses pépins physiques, Presnel Kimpembe n’a disputé que 20 matches sur les trois dernières saisons, en connaissant quasiment deux années sans jouer. Le Champion du monde 2018, qui arrive à la fin de son contrat en juin 2026, est sur le départ du Paris Saint-Germain et devrait rejoindre le Qatar dans les prochains jours. Pourtant, à en croire les informations de L’Équipe, le défenseur central de 30 ans a toujours la cote en Europe, puisqu’un cador italien a tenté de le recruter.

En effet, Presnel Kimpembe aurait pu rebondir en Serie A, dans un club où il aurait retrouvé ses anciens coéquipiers du PSG, Christopher Nkunku et Adrien Rabiot. En quête de nouveaux défenseurs centraux, l’AC Milan se serait intéressé au dossier du titi parisien en plan b après des discussions compliquées avec Manchester City pour enrôler Manuel Akanji, qui a finalement filé chez l’éternel rival milanais. Le quotidien sportif précise que Kimpembe n’a pas souhaité donner suite à l’intérêt des Rossoneri, qui n’ont pas eu l’occasion d’engager des négociations.