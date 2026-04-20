Strasbourg a battu un record historique de Ligue 1 face à Rennes

Ce dimanche, dans un choc de Ligue 1 important pour les places européennes, Rennes a réalisé la bonne opération en s’imposant largement sur la pelouse de Strasbourg (0-3). Les Bretons ont su profiter des contre-performances de leurs concurrents directs pour grimper à la 5e place du classement, tandis que les Alsaciens, déjà tournés vers leur demi-finale de Coupe de France, ont évolué avec un onze largement remanié et peu de certitudes dans le jeu…

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Mais au-delà du résultat, la rencontre restera surtout marquée par un fait inédit côté strasbourgeois. En effet, le RCSA a établi un record historique en alignant la plus jeune équipe jamais titularisée en championnat, avec une moyenne d’âge de seulement 20,5 ans. Un choix audacieux du club alsacien, symbole d’une politique assumée de développement de la jeunesse, même dans un contexte sportif délicat et face à un adversaire mieux armé.