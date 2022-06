Le PSG s'offre trois recrues totalement inattendues

La suite après cette publicité

Disposant d'une pelouse sublime afin de permettre à ses stars de briller, le Parc des Princes peut compter sur l'excellent travail de son jardinier Jonathan Calderwood. Comme le rapporte RMC Sport, le club de la capitale a fait appel à la Fauconnerie Christophe Puzin afin de protéger la pelouse alors que des graines ont récemment été semées sur cette dernière.

Ainsi, trois buses de Harris ont pour but d'empêcher à d'autres volatiles de fouler la pelouse du Parc des Princes et ainsi éviter que les graines soient mangées. Trois fauconniers se relayent du lever jusqu'au coucher du soleil jusqu'à ce vendredi. Le PSG fait dans le détail et pourra donc se targuer d'une pelouse en excellent état pour la reprise de la Ligue 1.