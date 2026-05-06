Luis Enrique est fou de son PSG

Personne n’y croyait vraiment en début de saison, notamment après l’exercice 2024/2025 marathon vécu par le Paris Saint-Germain. Mais les hommes de Luis Enrique l’ont fait. Malgré un effectif très sollicité, un calendrier chargé et un parcours semé d’embûches, le club de la capitale a réussi à se défaire de Monaco, Chelsea, Liverpool et du Bayern Munich pour se qualifier pour la troisième finale de C1 de son histoire, la deuxième consécutive, après son match nul en Bavière (1-1).

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Un exploit historique puisqu’aucune équipe tenante du titre n’avait réussi à pouvoir défendre sa couronne en finale depuis 2018 et le Real Madrid de Zinedine Zidane. À l’issue du match, les Rouge-et-Bleu ne cachaient pas leur joie, tout en rendant un vibrant hommage au Bayern Munich. De son côté, Luis Enrique a surtout pris le temps pour féliciter ses joueurs au micro de Canal+.

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«Tu peux apprécier la mentalité qu’on a»

« On est content, c’est incroyable. La vie de l’entraineur et des joueurs c’est très dur, il faut célébrer cette nuit, mais il faut penser à la finale, il n’y a pas de finale facile. On le mérite parce que cette année a été très particulière. Quand on pense qu’on ne pouvait pas répéter le onze de départ de la dernière Ligue des Champions de la saison dernière. On ne pouvait pas jouer avec tous ces joueurs, mais ça montre qui nous sommes », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Je pense qu’on a montré un niveau de maturité aujourd’hui. On savait comment défendre, comment attaquer. Tu peux apprécier la mentalité qu’on a. En tant que coach, c’est un plaisir de voir ce type de performance. C’est le moment de partager avec tous les Parisiens. La deuxième Ligue des Champions consécutive, ce sera très difficile, mais on a l’ambition. » Rendez-vous le 30 mai à Budapest contre Arsenal pour savoir si les Rouge-et-Bleu conserveront leur titre.