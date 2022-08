Chelsea : Thomas Tuchel en passe de prolonger

Arrivé pour remplacer Frank Lampard en janvier 2021, Thomas Tuchel est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2024. Après sa victoire en Ligue des Champions lors de la saison 2020/2021, le technicien allemand de 48 ans a convaincu les dirigeants des Blues et ils souhaitent le garder beaucoup plus longtemps au sein du club. Interrogé sur sa situation, l'ancien coach du PSG a répondu au micro de Sky Sports: « Il y a des discussions. Mais je pense qu'étant donné la situation d'où nous venons, et où nous sommes au milieu de la période des transferts, je pense que c'est le mieux si je me concentre sur mon équipe, sur le sport et sur le fait d'être compétitif. (…) Mes collaborateurs parlent aux propriétaires et s'occupent de tout le reste. Vous savez à quel point je suis heureux d'être ici et combien j'aime ça. Donc c'est une bonne chose. »

La suite après cette publicité

Thomas Tuchel approche à grands pas les 100 matchs avec les Blues. Avec 94 matchs sur le banc de Chelsea, le manager est à 60 victoires pour 19 matchs nuls et seulement 15 défaites. Pour le moment, il a autant de points/matchs que lorsqu'il entraînait le Borussia Dortmund (2015-2017 et 107 matchs) avec 2.12 PPM. Sur le banc du PSG, il avait obtenu 2,35 PPM en deux saisons et demie (127 rencontres).