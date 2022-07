Quel entraîneur pour l'OM ?

C'est un véritable tremblement de terre ! Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte de l'Olympique de Marseille ce vendredi, mécontent de la tournure du début du mercato olympien. Pablo Longoria a annoncé la nouvelle aux joueurs ces dernières heures. Alors que le club phocéen vient juste de reprendre le chemin de l'entraînement, il doit donc se trouver un nouveau coach en urgence. Roberto De Zerbi a, selon nos informations, déjà été contacté par le président des Ciel-et-Blanc.

Mais quelques techniciens de renoms sont libres comme l'air et disponible sur le marché. On pense évidemment à Zinedine Zidane, que l'on annonçait dernièrement tout proche du Paris SG. Originaire de Marseille, le champion du monde 1998 pourrait-il se laisser tenter par le challenge ? L'OM aurait tort de ne pas essayer. Christophe Galtier, souvent annoncé sur le banc marseillais, semble lui promis au Paris SG, qui vient de remercier Mauricio Pochettino. Claude Puel, Pascal Dupraz, Frédéric Antonetti, Christophe Pélissier, Luis Fernandez ou encore Raymond Domenech sont également sans contrats.

Du beau monde disponible

Les noms de Marcelino (ex-Athletic), Rafael Benitez (ex-Liverpool, Real, Naples), Robert Moreno (ex-Monaco), Xabi Alonso (ex-Real Sociedad B), Manolo Jimenez (ex-Séville FC, AEK) ou Pepe Bordalas (ex-Getafe, Valence) risquent d'être étudiés de près ou de loin par Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta, tous deux Espagnols. Les Italiens Walter Mazzarri, Thiago Motta, Claudio Ranieri, Cesare Prandelli, Filippo Inzaghi ou encore Eusebio Di Francesco attendent eux aussi un nouveau challenge pour rebondir et font figure d'options intéressantes, tout comme Igor Tudor, vieille connaissance de la Serie A. Paulo Sousa et Nuno Espirito Santo représentent l'école portugaise, à la mode sur le marché, dans ce contingent de tacticiens rapidement opérationnels.

En Allemagne, Joachim Löw, Marco Rose ou Bruno Labbadia recherchent eux aussi un nouveau banc. Hasard du calendrier, plusieurs anciens de la maison olympienne sont libres comme l'air, à l'image de Marcelo Bielsa (qui a laissé une trace indélébile sur la Canebière), Michel, André Villas-Boas, Sabri Lamouchi, Laurent Blanc, Jocelyn Gourvennec ou bien Gabriel Heinze. De quoi donner des idées à l'état-major de l'OM ? À cette heure, aucune piste ne se dégage évidemment et il ne s'agit que d'un tour d'horizon non exhaustif des possibles candidats à la succession de Jorge Sampaoli. Le chantier est ouvert !