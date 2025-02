Le Real Madrid a été dénoncé par la Liga

Ce soir, le Real Madrid va jouer l’une des rencontres les plus importantes de sa saison 2024-25. En effet, les Merengues vont défier Manchester City à l’Etihad Stadium dans le cadre des 1/16es de finale de l’UEFA Champions League. Si, bien évidemment, il y aura une manche retour dans un peu plus d’une semaine au Santiago-Bernabéu, une défaite ce soir en Angleterre serait un coup rude. D’autant qu’une qualification pour le tour suivant permettra au tenant du titre d’empocher un peu plus d’argent grâce aux primes versées par l’UEFA. D’ailleurs, Relevo explique que les Merengues avaient pour objectif d’accéder au minimum aux 1/4 de finale de la C1.

Si Madrid devait sortir contre City, il dirait adieu à 23 M€. En parallèle, le club présidé par Florentino Pérez joue un autre match. Mais celui-ci se passe loin des pelouses. En effet, l’écurie madrilène livre un combat acharné puisqu’elle estime avoir été victime de plusieurs erreurs d’arbitrage, notamment lors de la défaite face à l’Espanyol Barcelone il y a une dizaine de jours (1-0). Outre un but refusé à Vinicius Jr, c’est surtout le violent tacle de Carlos Romero sur Kylian Mbappé qui a fait vriller toute la Casa Blanca. Depuis, le club a enchaîné les communiqués de presse saignants. Idem sur Real Madrid TV où le club s’est offusqué à plusieurs reprises.

La Liga a dénoncé le Real Madrid

Et les Madrilènes estiment être dans leur bon droit, d’autant que le patron du Comité Technique des Arbitres en Espagne, Luis Medina Cantalejo, a reconnu qu’une faute avait été commise ce jour-là de la part de l’arbitre. Dans le même temps, les autres clubs de Liga se sont ligués contre le Real Madrid, dont le comportement est jugé déplorable et irrespectueux. Et c’est aussi le sentiment de LaLiga et de son président Javier Tebas. Ce dernier avait déclaré : « nous allons certainement déposer une plainte, tout comme nous avons déposé une plainte contre Real Madrid TV Voyons la plainte, si elle est adressée au club, à la personne qui a signé la lettre, au conseil d’administration. Nous analysons la question au niveau juridique, mais évidemment ce type de nouvelles ne peut pas être autorisé car ce sont des faussetés ou des demi-vérités qui visent à influencer certaines questions qui ne peuvent pas l’être.»

Ce mardi, la Cadena COPE et AS annoncent que LaLiga a décidé de dénoncer le Real Madrid à la Commission de Discipline de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF). La lettre publiée par les Madrilènes contre le corps arbitral a notamment été pointée du doigt. Dedans, les champions d’Espagne réclamaient notamment les enregistrements audios des arbitres ainsi qu’une profonde réforme du système d’arbitrage en Liga, qu’il accuse d’être « défectueux », « corrompu » et « frauduleux » rappelle AS, qui précise : «une fois la plainte déposée, le Comité de Discipline de la RFEF demandera des allégations au Real Madrid et ouvrira la période d’enquête, ce qui pourrait conduire à une procédure disciplinaire contre le club madrilène.» La Cadena SER confirme et ajoute que les clubs de Liga, LaLiga et la RFEF envisagent une réponse juridique après la lettre du Real Madrid, qui manque de respect à tous. Menacé, le Real Madrid peut s’inquiéter.