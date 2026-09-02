AS Roma : Gasperini a menacé de démissionner pour Manu Koné

Le transfert de Manu Koné à Chelsea était quasiment bouclé. Un accord autour de 58 millions d’euros avait été trouvé entre les deux clubs, mais Gian Piero Gasperini s’est fermement opposé au départ du milieu de terrain français. Selon La Repubblica, l’entraîneur de l’AS Roma est même allé jusqu’à menacer de démissionner si son joueur quittait le club, bloquant ainsi l’opération dans les dernières heures du mercato.

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Malgré l’accord trouvé et l’intérêt de Chelsea, Koné va bien rester à Rome. Gasperini en a fait un élément essentiel de son projet, alors que les Giallorossi retrouvent la Ligue des Champions cette saison et visent le Scudetto. Le transfert est finalement tombé à l’eau, malgré une offensive des Blues évaluée à environ 60 millions d’euros.