Le Portugal tout entier réagit à la retraite internationale de Cristiano Ronaldo

C’est une page majeure de l’histoire du football portugais qui se tourne. Après 23 années passées à défendre les couleurs de la Seleção, Cristiano Ronaldo a annoncé ce jeudi mettre un terme à sa carrière internationale. À 41 ans, le quintuple Ballon d’Or quitte donc la scène internationale en laissant derrière lui un héritage immense : 234 sélections, 146 buts et plusieurs titres majeurs, dont l’Euro 2016 et deux Ligues des nations (2019 et 2025). De ses premiers pas sous le maillot portugais en août 2003 à son statut de légende et de capitaine emblématique, l’attaquant a profondément marqué l’histoire de sa sélection, dont il restera le meilleur buteur et le joueur le plus capé.

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Le Portugal tout entier s’incline

L’annonce de cette décision, chargée d’émotion, n’a évidemment pas tardé à susciter de nombreuses réactions au Portugal, où l’hommage dépasse largement le cadre sportif. Des plus hautes sphères de l’État aux acteurs du football national, les messages se multiplient pour saluer celui qui a porté les espoirs et la fierté de tout un pays pendant plus de deux décennies. Le Premier ministre portugais a notamment tenu à souligner la portée de son héritage, rappelant que si son aventure sur les terrains avec la Seleção prend fin, son rôle d’ambassadeur du Portugal à travers le monde, lui, perdurera. Mais ce n’est pas tout. Quelques minutes plus tard, le président portugais a lui aussi rendu un vibrant hommage à l’ancien joueur du Real Madrid et de la Juventus.

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«Au nom du Portugal, je remercie Cristiano Ronaldo pour la manière dont il a représenté l’équipe nationale, inspiré le peuple portugais et porté haut les couleurs du Portugal à travers le monde. J’imagine qu’il s’agit de l’un des jours les plus difficiles de la carrière sportive de Cristiano Ronaldo, mais je suis certain que, comme cela a été le cas à maintes reprises, les Portugais sont à ses côtés", a poursuivi celui qui dirige le pays depuis mars 2026. Je sais également que le Portugal pourra toujours compter sur son amour pour le pays, qu’il continuera de représenter avec le même dévouement dont il a fait preuve à chaque entraînement, à chaque match et à chaque but qui nous a tous comblés de joie. Bonne continuation, Cristiano. Et merci beaucoup», a écrit le président de la République, António José Seguro, sur Instagram.

Un hommage qui dépasse les frontières portugaises

Outre les personnalités politiques, le monde du football a également souligné l’immense héritage laissé par la star de 41 ans. «Merci pour l’inspiration. C’était un privilège de partager de grands moments avec mon idole d’enfance», a ainsi lancé Bruno Fernandes, milieu de terrain de Manchester United. «C’était bien plus que du football. Merci pour tout, Cris», a de son côté reconnu le défenseur central portugais Pepe. Rio Ferdinand, qui a connu les débuts tonitruants de Cristiano Ronaldo à Manchester United entre 2003 et 2009, a lui aussi rendu hommage à la carrière de l’attaquant lusitanien : «comme dans un film, mon frère», a déclaré l’ancien défenseur anglais. Sous le post d’adieux de CR7 sur Instagram, Neymar a lui écrit : «légende» alors que Cédric Soares a déclaré : «le temps passe, les générations changent, mais les légendes sont éternelles. Merci, Cristiano».

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Président de la Fédération portugaise de football, Pedro Proença n’a pas manqué non plus de saluer l’exemplarité de l’actuel buteur d’Al-Nassr. «Pour le Portugal, Cristiano Ronaldo sera bien plus qu’un simple joueur», a-t-il d’abord écrit sur Facebook avant d’ajouter : «l’inspiration de celui qui a porté le Portugal aux quatre coins du monde. Partout sur la planète, dès qu’on évoquait le Portugal, le nom de Cristiano Ronaldo s’invitait à le prononcer. Et l’exemple pour tous ceux qui rêvent de se surpasser chaque jour». Vous l’aurez compris, les hommages se multiplient au cours des dernières minutes et dépassent largement les frontières du Portugal. Si le Sporting CP, club formateur de CR7, a également posté une publication pour féliciter l’intéressé, Manchester United et la Juventus ont également réagi au parcours international du natif de Funchal. Des hommages qui devraient, à coup sûr, se prolonger tout au long de la journée…