PSG : Luis Campos travaille sur un nouvel entraîneur à l'identité mystérieuse

La page Leonardo est définitivement tournée. Luis Campos a été officialisé hier comme nouveau conseiller sportif du PSG. Son premier dossier est de trouver le nom du nouvel entraîneur. Mauricio Pochettino ne sera pas conservé malgré la dernière année de contrat qui le lie avec le club de la capitale. Pour casser ce temps restant, on parle d'une indemnité de licenciement de 15 M€.

À Paris, l'argent n'est pas vraiment un problème. L'Argentin, vu à Barcelone pour débuter ses vacances, est conscient que son heure est venue de partir, lui qui n'a jamais vraiment réussi à imposer sa patte sur le jeu de son équipe en un an et demi de présence. Pour le remplacer, deux noms sont vites apparus : celui de Zinedine Zidane bien sûr, mais aussi de Christophe Galtier.

Un 3e entraîneur ciblé à l'identité mystérieuse

Le premier est la priorité des dirigeants franciliens mais ce dernier n'est pas si chaud que cela. Si, finalement aucun accord de principe n'aurait été trouvé, malgré les dernières informations sorties à ce sujet, le Ballon d'Or 1998 ferait de l'équipe de France sa priorité, d'après AS. Galtier est lui le choix de Campos avec qui il a déjà travaillé, avec une certaine réussite, à Lille.

Le nouveau conseiller sportif du PSG explorerait une 3e piste assez mystérieuse. D'après les informations de L'Équipe, le dirigeant viserait un autre entraîneur dont l'identité n'a pas filtré. On sait simplement qu'il est étranger, mais pas Portugais et plutôt jeune. Des premiers éléments qui écarteraient d'emblée des noms déjà évoqués tels que José Mourinho, Sergio Conceiçao et Ruben Amorim. Mais qui peut-il bien être ?