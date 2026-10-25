Liga : Kylian Mbappé offre le Clasico au Real Madrid face au Barça !

C’était un des grands rendez-vous de la saison. Après sa défaite face au PSG en milieu de semaine (4-2), le FC Barcelone devait se refaire face au Real Madrid à la maison. Pour les Merengues, l’enjeu était colossal. Au delà de la rivalité historique entre les deux formations, une victoire du Barça permettait aux Catalans de prendre 9 points d’avance en tête de la Liga. Pour ce Clasico, Hansi Flick sortait du classique compte tenu des absences, avec Lamine Yamal, Raphinha et Gordon devant, pendant que Fermin Lopez accompagnait Rodri et Pedri dans l’entrejeu. En face, José Mourinho, privé de Vinicius Jr et surtout de Courtois, alignait Diomandé à gauche, alors que Bernardo Silva était là au milieu aux côtés de Tchouameni, Fede Valverde étant décalé côté droit. Au final, les Madrilènes se sont imposés 2-1 en terres ennemies…

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On avait, sans surprise, un round d’observation pour lancer la rencontre. Arda Güler parvenait à se frayer un chemin dans la défense catalane, mais manquait le cadre (5e). Gordon répliquait avec une frappe bien captée par Lunin (7e). L’Anglais tentait encore sa chance (15e), mais c’était dans les mains du portier ukrainien. Le rythme était globalement assez bas, avec deux équipes prenant peu de risques et ne voulant pas se découvrir outre-mesure. Güler s’essayait lui aussi à la tentative lointaine, mais Garcia veillait au grain (18e). Raphinha envoyait un missile au-dessus de la barre (22e), alors qu’on avait globalement beaucoup de déchet technique des deux côtés. Après une belle combinaison avec Gordon, le Brésilien manquait le cadre de peu (24e). Les choses se compliquaient pour le Barça, puisqu’à la demi-heure de jeu, Espart se blessait et Baldé prenait sa place. Sur une reprise acrobatique, après un amour de ballon de Güler, Mbappé catapultait le cuir au-dessus (34e). Ce qui est sûr, c’est que contrairement à ce que pensaient beaucoup, le Real Madrid était loin d’être dominé par son ennemi. Lunin sortait tout de même une belle main sur une frappe de Gordon (34e).

Mbappé a répondu présent… pas Lamine Yamal

Et si le niveau du match restait globalement assez décevant, c’est le Real Madrid qui prenait les devants. Avec un peu de réussite, il faut le dire. Côté gauche, Cucurella trouvait Diomandé qui centrait dans la boîte. Gerard Martin dégageait… Mais le ballon rebondissait sur Mbappé, et terminait sa course au fond des filets (0-1, 40e). Un peu de réussite pour un Real Madrid qui ne déméritait pas, et qui jouait à merveille avec ses armes face à un Barça qui ne savait pas quoi faire du ballon. Un coup de froid sur le Camp Nou donc, et derrière, Lamine Yamal se loupait complètement alors qu’il avait l’occasion idéale d’égaliser (43e). Rodri, d’une frappe de l’extérieur, obligeait Lunin à aller vite au sol (45e). Diomandé avait le 2-0 au bout des pieds sur une transition rapide mais son tir frôlait le montant droit de Garcia (45e+2). Petite clim au Camp Nou donc à la pause, et au retour des vestiaires, le Barça affichait logiquement des intentions résolument offensives.

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Le Real Madrid en profitait et s’offrait de belles situations en contre, avec une superbe intervention de Gerard Martin pour couper un 2 vs 1 face à Bellingham et Mbappé notamment. Le FC Barcelone était à la peine, avec un trio offensif particulièrement mauvais ce soir. Jusqu’à l’heure de jeu du moins. Effectivement, aux abords de la surface, Pedri trouvait parfaitement Raphinha dans la surface, et le Brésilien crucifiait Lunin (1-1, 61e). Forcément, boosté par ce but, le Barça prenait enfin le contrôle de la rencontre. Lunin, qui aurait pu mieux faire sur le but de Raphinha, sortait un arrêt somptueux pour éviter le 2-1 sur une tête de Gerard Martin (65e). Le Real Madrid savait encore se montrer dangereux, via Güler par exemple (71e), mais le match avait basculé en faveur des Catalans. Peu en vue ce soir, Lamine Yamal tentait l’action individuelle suivie d’une frappe de l’extérieur de la surface, passée relativement proche du montant (78e). Et sur une belle transition des Merengues, Camavinga mystifiait Cubarsi, puis mettait un ballon en retrait parfait pour Mbappé qui expédiait le cuir au fond (1-2, 87e). Un doublé dans un gros match, tout ce qu’on lui demandait ! Avec cette défaite, le Barça reste leader de la Liga mais n’a plus que 3 points d’avance sur le Real.