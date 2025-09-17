PSG : inquiétude pour João Neves, sorti sur blessure

Difficile de s’avancer sur la nature de la blessure de João Neves pour le moment, mais Luis Enrique n’avait pas l’air totalement rassuré au moment de la sortie de son joueur. Titulaire au coup d’envoi de la rencontre face à l’Atalanta, le milieu portugais a effectivement cédé sa place après à peine une heure de jeu.

Il a été remplacé par Gonçalo Ramos après s’être touché au niveau de la cuisse, et a quitté la pelouse du Parc des Princes en grimaçant. Le joueur devrait certainement passer des examens dans les prochaines heures, et son club devrait par la même occasion communiquer.