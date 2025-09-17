Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

PSG : inquiétude pour João Neves, sorti sur blessure

Par Jordan Pardon
1 min.
João Neves en action avec le PSG. @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
PSG 3-0 Atalanta Voir sur CANAL+

Difficile de s’avancer sur la nature de la blessure de João Neves pour le moment, mais Luis Enrique n’avait pas l’air totalement rassuré au moment de la sortie de son joueur. Titulaire au coup d’envoi de la rencontre face à l’Atalanta, le milieu portugais a effectivement cédé sa place après à peine une heure de jeu.

La suite après cette publicité

Il a été remplacé par Gonçalo Ramos après s’être touché au niveau de la cuisse, et a quitté la pelouse du Parc des Princes en grimaçant. Le joueur devrait certainement passer des examens dans les prochaines heures, et son club devrait par la même occasion communiquer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
João Neves

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
João Neves João Neves
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier