CdM 2026, Belgique : Castagne ne cherche aucune excuse

Timothy Castagne n’a pas caché sa déception après le match nul concédé par la Belgique face à l’Égypte (1-1) lors de son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026. Le latéral des Diables Rouges a reconnu que son équipe avait souffert durant une bonne partie de la rencontre, notamment dans l’intensité et la gestion du ballon, avant de montrer un meilleur visage après la pause pour revenir au score.

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« L’Égypte a été meilleure dans les duels et nous avons perdu le ballon trop souvent », a déclaré Timothy Castagne. « Je ne sais pas pourquoi il y avait du stress, mais en deuxième mi-temps, nous avons montré que nous pouvions faire mieux. L’Espagne a également fait match nul. Cela prouve bien que rien n’est jamais facile en Coupe du monde, même contre une équipe plus modeste». Il faudra désormais rebondir face à l’Iran pour des Diables Rouges qui n’ont pas le droit à l’erreur.