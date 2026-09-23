Ousmane Dembélé donne son favori pour le Ballon d’Or en trollant Kylian Mbappé

Qui remportera le Ballon d’Or 2026 ? Depuis plusieurs jours, les principaux favoris à la victoire (Kylian Mbappé, Lamine Yamal) ont lancé une campagne médiatique XXL (voire trop XXL) pour convaincre les votants. Également nommés, les Paroissiens Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas chômé non plus, mais ces deux-là ont choisi de joueur la carte de l’altruisme et du collectif. Ainsi, Dembélé a une nouvelle fois fait savoir que son coéquipier géorgien méritait d’être sacré après son excellente saison en Ligue des Champions (10 buts, 7 passes décisives en 16 matches).

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Et « Dembouz » a fait connaître son avis en envoyant une petite pique à son ami Kylian Mbappé sur le ton de l’humour. « C’est lui (Kvaratskhelia). Franchement, il mérite. Il a fait une saison exceptionnelle. Comme on dit, il a brûlé la rétine lui aussi. Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que je corresponds aux critères », a-t-il confié à la BBC. « Brûler la rétine », une sortie en référence à ce qu’avait déclaré Mbappé. « La capacité à être performant individuellement et à brûler la rétine, c’est ce qui marque les gens pour un trophée comme le Ballon d’Or ».