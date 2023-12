OL : le réveil tonitruant de la gâchette Alexandre Lacazette

Plus qu’un match. Dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais jouait gros sur la pelouse du Groupama Stadium. Dernier de Ligue 1 avec seulement 7 points au compteur, les Gones devaient l’emporter face à un adversaire également dans le dur (15ème avec 13 points avant le coup d’envoi, ndlr). D’autant que les supporters n’ont pas apprécié le match joué en milieu de semaine à Marseille, là où des bus lyonnais (joueurs et fans) avaient été caillassés. Là aussi où Fabio Grosso a failli laisser un oeil. Remontés, les deux virages ont envoyé des messages forts aux joueurs et à John Textor durant la rencontre, par le biais de banderoles particulièrement fortes.

Un triplé qui vaut cher

Mais avec ou sans ces messages, les joueurs de Pierre Sage ont montré de l’envie, de la détermination, de l’engagement ainsi que de l’agressivité. Tout ce qu’on n’a pas vu au final à l’Orange Vélodrome. [Et cela a payé avec un triplé d’Alexandre Lacazette](https://www.footmercato.net/a8081291197169161427-ol-tfc-les-notes-du-match. Après une saison exceptionnelle l’an dernier, où il a terminé avec un super bilan de 31 buts et 6 assists en 39 apparitions toutes compétitions confondues, le Général a vécu des moments plus compliqués cette saison. Moins efficace et moins brillant, il n’a pas tiré son équipe vers le haut comme il a si bien su le faire l’an dernier. Leader offensif et leader tout court de l’OL, il n’a pas été à la hauteur de son statut.

A sa décharge, il n’a pas toujours été placé dans les meilleures conditions avec des joueurs brouillons ou peu inspirés à ses côtés. Résultat, il totalisait 3 buts, dont un pénalty, en 11 apparitions toutes compétitions confondues avant dimanche. Face à Toulouse, l’ancien d’Arsenal s’est réveillé et a montré beaucoup de choses intéressantes, notamment de l’engagement. Il a surtout retrouvé sa précision face au but. En effet, il a ouvert le score à la 25e minute à la suite d’un corner de Cherki dévié par O’Brien. A la réception, le capitaine de l’OL a marqué à bout portant. Puis, il a récidivé à la 29e. Après une reprise de volée de Tolisso, qui a fini sur le poteau, Lacazette, en bon renard des surfaces, a suivi avec un tir en force (2-0).

La fin de la disette

En deuxième période, il a continué à empoisonner la vie des Pitchounes avec notamment une belle opportunité à la 55e. Mais son tir n’a pas trouvé le cadre. En revanche, il l’a attrapé à la 81e, en reprenant parfaitement une frappe repoussée (3-0). Ce ne sont pas ses plus jolis buts, mais ce sont des réalisations très importantes qui permettent à Lyon de remonter au classement (10 points). Avec ces trois buts, le Français (90 minutes de jeu, 38 ballons touchés / 19/23 passes réussies (83%), 4/5 tirs cadrés et 9 ballons perdus) soigne aussi ses statistiques individuelles. Il est quatrième ex aequo au classement des meilleurs buteurs français dans les cinq grands championnats depuis 30 ans. Avec 187 buts, il égale David Trezeguet mais il est devancé par Karim Benzema (281 buts), Thierry Henry (233 buts) et Wissam Ben Yedder (189 buts).

Une soirée parfaite pour le Général Lacazette et ses troupes, lancés dans une mission maintien de tous les dangers. En zone mixte, il est revenu sur son match, lui qui a mis fin à une disette de deux mois. En effet, son dernier but remontait au 8 octobre (doublé contre Lorient). Muet depuis 6 matches, il a réglé la mire dimanche. « Le soulagement d’avoir remporté cette victoire à domicile est immense. Je suis ravi d’avoir réussi le triplé, mais surtout, je suis content que nous ayons gagné à la maison. Je tiens à saluer le travail de Rémy Vercoutre qui m’a prodigué de précieux conseils, donc un grand bravo à lui. Ensuite, j’ai réussi à faire ce qui était nécessaire sur le terrain.» Le deuxième meilleur buteur de L1 de la saison dernière s’est réveillé. Il espère continuer sur sa lancée vendredi à Monaco.