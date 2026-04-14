Le Barça sur une jeune pépite néerlandaise

Cette saison, la défense du FC Barcelone a souvent posé question. Leader de Liga avec neuf points de plus que le Real Madrid, le club catalan peut faire bien mieux dans ce secteur. Et pour renforcer l’équipe sur le temps long, les Blaugranas ont coché le nom d’un joueur prometteur selon Sport. Défenseur de Twente, Ruud Nijstad (18 ans) compte 20 apparitions (1 but et 1 passe décisive) avec l’équipe première.

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Ainsi des contacts ont déjà eu lieu entre le club espagnol et le joueur. Cependant, le dossier est pour le moment au point mort puisque Twente réclame huit millions d’euros pour son talent. Un moment jugé un peu excessif par le FC Barcelone. Cependant, les Blaugranas n’ont pas mis fin au dossier puisque les circonstances de la fin de saison pourraient les amener à tenter ou non ce coup.