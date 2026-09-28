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Anguilla : quand un joueur provoque deux expulsions à cause de ses… dreadlocks

Par Josué Cassé
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

L’histoire risque d’en faire sourire plus d’un. En effet, lors du match de Ligue des Nations de la Concacaf entre Anguilla et Antigua-et-Barbuda, Aedan Scipio s’est retrouvé au cœur d’une scène pour le moins insolite. Le joueur de 36 ans, reconnaissable à ses dreadlocks particulièrement longues, descendant jusqu’aux chevilles, a été victime de deux tirages de cheveux au cours de la rencontre.

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À chaque fois, l’arbitre a sanctionné l’adversaire d’un carton rouge : le premier à la 71e minute, puis le second dans le temps additionnel. Malgré ces deux exclusions, Anguilla n’a pas pu éviter la lourde défaite, 5-0, face à Antigua-et-Barbuda. Une soirée insolite pour Scipio, dont les impressionnantes dreadlocks auront finalement davantage marqué les esprits que le résultat de la rencontre.

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