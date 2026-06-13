CdM 2026 : une voyante prédit une invasion extraterrestre pendant Ecosse-Brésil

Une nouvelle prédiction aussi spectaculaire qu’improbable agite les réseaux sociaux au Brésil. La voyante et influenceuse Vó Bahiana, suivie par plus de 23 millions de personnes sur Instagram, affirme avoir rêvé à plusieurs reprises d’une invasion extraterrestre survenant lors d’un match de la Coupe du Monde 2026. Selon son récit, l’événement se produirait le 24 juin, date à laquelle la sélection brésilienne doit affronter l’Écosse au Hard Rock Stadium de Miami. Dans ses publications, elle décrit des scènes de panique dans les tribunes, des joueurs évacués par un vaisseau spatial et un immense « vaisseau-mère » emportant des milliers de spectateurs.

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Les déclarations de l’influenceuse ont rapidement fait le tour des plateformes sociales, suscitant à la fois inquiétude, curiosité et moqueries. Tandis que certains abonnés considèrent ses rêves comme de possibles avertissements spirituels, d’autres ont détourné l’histoire en memes et en plaisanteries sur une prétendue « abduction massive » pendant le tournoi. Habituée à partager des prédictions et des contenus liés à la spiritualité, Vó Bahiana a demandé à ses abonnés de prendre ses révélations au sérieux, estimant que les rêves peuvent parfois annoncer des événements à venir. Aucune preuve ne vient toutefois étayer ces affirmations, qui relèvent pour l’heure du registre de la croyance et de l’insolite.