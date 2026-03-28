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EdF : Didier Deschamps donne des nouvelles de Désiré Doué

Par Jordan Pardon
1 min.
Désiré Doué au PSG @Maxppp

Entré en cours de jeu face au Brésil jeudi soir (1-2), Désiré Doué avait ressenti une douleur, a priori au niveau du dos. En conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps a donné des nouvelles rassurantes du Parisien, qui sera bien opérationnel pour la rencontre amicale face à la Colombie dimanche soir.

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« Désiré a ressenti quelque chose au niveau d’une côte, il a fait un examen aujourd’hui, il n’y a pas de soucis. Il va participer à la séance », a indiqué le sélectionneur tricolore à dix jours du choc entre le PSG et Liverpool en 1/4 de finale aller de Ligue des Champions. Il a par ailleurs indiqué qu’Adrien Rabiot ne participerait pas à la séance d’entraînement "par précaution", après avoir reçu un coup au genou.

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