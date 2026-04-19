PSG : le dépit de Lucas Hernández après la défaite contre l’OL

Après la défaite du PSG contre l’OL ce dimanche (1-2) pour la fin de cette 30e journée de Ligue 1, Lucas Hernández n’a pas caché son immense déception après cette contre-performance de la part de ses coéquipiers et lui-même.

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« On a eu les occasions, mais on n’a pas pu les concrétiser. On va se focaliser sur le match de mercredi. Lyon a fait ce qu’ils ont pu. Si on analyse les deux buts, ce n’est même pas sur des occasions. Le premier, de la réussite. Le deuxième, un contre. Après quand on est menés de deux buts, c’est compliqué surtout avec leur bloc bas. Mais on a tout essayé. Si on avait marqué ce penalty en première mi-temps peut être que ça aurait été différent, mais voilà, on continue », a-t-il indiqué au micro de Ligue 1+.