Manchester United : les alternatives à Frenkie de Jong

« Frenkie de Jong est notre joueur, nous l’aimons vraiment. Nous avons reçu des offres pour Frenkie mais nous n’avons pas accepté pour l’instant, car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu’il veut. Nous devons clarifier certains aspects de sa situation ». Samedi, le président du Barça Joan Laporta était encore interrogé sur Frenkie de Jong, dont l'avenir continue de faire couler l'encre à Barcelone.

Il faut dire qu'en Catalogne, la tendance est assez claire : le Barça souhaite le vendre, pour des raisons financières surtout, et ce même si Joan Laporta continue de démentir dans les médias. Le joueur lui n'aurait aucune intention de partir, et surtout pas pour rejoindre les Red Devils. Chelsea et le Bayern seraient en revanche des clubs pour lesquels il pourrait éventuellement changer d'avis.

Cinq solutions

Mais pour l'instant, ça sent plutôt mauvais pour Erik ten Hag et Manchester United donc. Selon le Daily Mail, les dirigeants mancuniens étudient déjà d'autres options. Pour oublier De Jong, les Mancuniens ont une liste dans laquelle on retrouve Fabian Ruiz de Naples, Ruben Neves des Wolves ainsi que Yuri Tielemans de Leicester.

Des solutions maison existent aussi, puisque la publication anglaise indique qu'avec Christian Eriksen, arrivé libre il y a quelques jours, il n'y aurait peut-être pas besoin de recruter dans l'entrejeu finalement. Fred est aussi présenté comme un joueur pouvant endosser un costume similaire à celui qu'aurait le Néerlandais en cas d'arrivée à Old Trafford. Affaire à suivre donc...