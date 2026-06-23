France - Irak : les notes du match

Après un joli succès acquis face au Sénégal pour son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France retrouvait ce lundi soir l’Irak, la sélection a priori la plus faible du groupe I, avec l’objectif clair d’engranger 3 nouveaux points avant le dernier match face à la Norvège. Avec trois changements par rapport à la première équipe alignée par Didier Deschamps, Digné, Koné et Barcola aux places de Théo Hernandez, Tchouameni et Doué. Des nouveaux venus qui se distinguaient d’entrée, avec un débordement de Digne et une frappe de Koné, que Mbappé tentait de reprendre (2e).

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Contrairement à leur première sortie, les Bleus entraient bien dans la rencontre, avec une pression constante et plusieurs situations intéressantes dans le premier quart d’heure. Les Irakiens peinaient à sortir de leur moitié de terrain et la menace se précisait, minute après minute. Et à la 14e minute, Olise servait Mbappe à l’entrée droite de la surface. Le capitaine français envoyait un missile dans le petit filet opposé (1-0, 14e). Un début de match idéal pour l’équipe de France, qui ne relâchait pas la pression. Jusqu’à la pause fraîcheur, qui coupait le rythme et qui permettait à l’Irak de souffler. La pluie faisait alors son apparition, les contacts se durcissaient, avec des tacles de plus en plus tranchants. Mbappé, lui, offrait un superbe numéro pour entrer dans la surface mais ne parvenait pas à tirer (42e). C’était le dernier frisson de la première période, et on ne pensait pas attendre 2h15 pour en revivre un autre.

Une attente interminable

2h12, précisément, c’est le temps qu’a duré l’interruption de la rencontre, en raison de violents orages et du protocole mis en place. Le stade a été évacué et les deux équipes ont dû prendre leur mal en patience, le temps que l’orage se dissipe, même si la pluie redoublait d’intensité encore par instants. C’est à 20h, heure locale (2h en France) que la deuxième mi-temps a repris, sur un terrain forcément marqué par les intempéries. Le jeu en a pâti, et aussi les relances irakiennes. Sur un six mètres anodin, Tahseen voulait glisser la balle à son gardien, trop court, et le ballon parvenait directement à Dembélé, qui servait Mbappé pour le 2-0 (54e). Olise trouvait la barre (58e), puis Dembélé trouvait les gants de Basil (59e) et la France déroulait son jeu face à des Irakiens dépassés.

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Et Dembélé, libéré après sa passe décisive, lançait définitivement son Mondial en inscrivant le troisième but, sur un nouveau caviar signé Olise (3-0, 66e). Les deux hommes pouvaient laisser leur place dans la foulée, remplacés par Cherki et Doué. Coincidence ou pas, le jeu français se mettait sur pause, et ce sont les Irakiens qui confisquaient un peu le ballon, pour s’offrir leurs premières actions avec Al Hamadi qui se jetait devant Saliba pour reprendre un centre, sans trouver le cadre (75e). La France reprenait le dessus, Gusto et Akliouche pouvaient se dégourdir les jambes en replaçant Koundé et Barcola (83e). Mbappé ratait une belle occasion de rater le triplé (90e). Le principal a été fait, à l’issue d’un match qui se sera étalé sur près de 4 heures. Les Bleus sont d’ores et déjà qualifiés pour la suite de la compétition et joueront la première place face à la Norvège dès vendredi.

L’Homme du match

- Mbappé (8) : le capitaine tricolore a été très actif durant la première période, avec beaucoup de permutations avec Dembélé et Olise. Sa bonne mi-temps a été récompensée par l’ouverture du score et il aurait même pu s’offrir un doublé après un festival technique (41e). On le voit de plus en plus s’affirmer comme le véritable capitaine de cette équipe. Dembélé lui a offert un doublé pour son quatrième but de la compétition. Remplacé par M. Thuram (90e).

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France

- Maignan (5) : match très tranquille pour le portier des Bleus, qui n’a pas concédé le moindre tir cadré. Il y a eu une petite frayeur près de son but (75e) et une sortie maitrisée.

- Koundé (4,5) : le Catalan avait l’occasion de se rassurer après un match en demi-teinte contre le Sénégal, mais techniquement, il a montré encore quelques faiblesses balle au pied et a même été en difficulté dans le court temps faible irakien en seconde période. Offensivement, on aurait aimé le voir davantage, avec seulement un seul centre tenté. Remplacé par Gusto (83e).

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- Upamecano (5,5) : les défenseurs tricolores n’ont évidemment pas eu beaucoup de choses à faire toute la durée du match. Mais le défenseur du Bayern Munich a tout de même été présent sur le peu d’occasions irakiennes, à l’image d’une bonne tête défensive (40e).

- Saliba (5) : à l’image d’Upamecano, le défenseur des Gunners n’a quasiment pas eu à se déployer, mais a été efficace dans les duels aériens (28e). En revanche, il est fautif sur la seule occasion adverse de la soirée (75e).

- Digne (5) : aligné d’entrée pour faire souffler Théo Hernandez, le latéral d’Aston Villa a réalisé un premier débordement, sans convaincre, à l’image de ses cinq centres manqués durant la première période. On pensait le voir davantage après la pause, notamment après le score fleuve pour les Bleus, mais il a réalisé encore des erreurs techniques et n’a pas vraiment gagné de points dans la concurrence au poste de latéral gauche.

- Koné (6) : également titularisé pour la première fois de la compétition, le milieu de l’AS Roma s’est offert la première frappe du match (4e) et a beaucoup apporté pour récupérer des ballons, en profitant des erreurs techniques adverses. Il s’est aussi bien rattrapé après une erreur technique (20e). On l’a moins vu gratter des ballons après la pause, mais a gagné des points dans la hiérarchie.

- Rabiot (5,5) : face à un milieu de terrain qui a accumulé les erreurs techniques, le joueur de l’AC Milan n’a pas eu besoin de trop en faire pour se montrer dans l’entre-jeu. Il s’est même permis quelques montées offensives et a même été proche de s’offrir un but (68e). Un match sérieux de la part de Rabiot, qui s’affirme comme le leader de l’entre-jeu tricolore.

- Olise (7) : un bon début de match où il a cherché Mbappé et Barcola pour combiner, avant un très bon décalage pour Mbappé sur l’ouverture du score. Il a également eu un rôle important en seconde période en touchant d’abord la barre transversale (58e), avant de gratter un bon ballon pour transmettre à Dembélé et s’offrir une deuxième passe décisive. Un très bon match avant d’être remplacé par Cherki (68e).

- Dembélé (7) : des bonnes percussions (11e) et du mouvement pour aller chercher des ballons et trouver ses partenaires offensifs, mais il y a encore eu du déchet dans les duels et pour trouver des partenaires. Une frappe déviée à noter (11e). Cela a été mieux après la longue interruption avec plus de justesse dans ses dribbles et plus de confiance. Il a semblé libéré et a davantage joué comme il sait le faire au PSG. Il a également bénéficié d’une grave erreur du défenseur pour offrir une passe décisive à Mbappé, avant une belle conclusion pour débloquer son compteur. Remplacé par Doué (68e).

- Mbappé (8) : voir ci-dessus.

- Barcola (5,5) : moins flamboyant que lors de son entrée en jeu contre le Sénégal, l’attaquant parisien a tenté de combiner avec Mbappé notamment, mais n’a pas toujours fait les bons choix. Il a eu des espaces pour passer dans la profondeur et offrir des solutions par des centres, mais n’a pas toujours été juste. Des bonnes choses, des retours défensifs précieux (73e), mais pas assez flamboyant pour clôturer le débat avec Doué. Remplacé par Akliouche (83e).

Irak

- Basil (2) : gardien d’Al-Shorta, titularisé à la place de Hachim pour ce choc de Coupe du Monde après avoir débuté sur le banc face à la Norvège, Ahmed Basil avait la lourde tâche de résister aux vagues offensives de l’équipe de France. Mais il s’est incliné sur une frappe lointaine du pied gauche de Kylian Mbappé dès la 14e minute, une tentative qui l’a complètement trompé alors qu’il semblait masqué au moment du tir. Malgré une trajectoire sur laquelle il paraissait pouvoir intervenir, il n’a rien pu faire pour empêcher l’ouverture du score (1-0). En fin de première période, il a également frôlé la correctionnelle sur une tentative de lob de Mbappé depuis le milieu de terrain (39e), finalement non cadrée. Le début du second acte a été cauchemardesque pour lui : sur une mauvaise passe de Tahseen, le portier n’a pas réussi à contrôler le ballon et a laissé Dembélé servir Mbappé dans le but vide (2-0, 54e). Un but gag qui intervient avant une autre grosse erreur de la part du portier : un dégagement raté qui revient ensuite dans les pieds d’Olise, qui sert parfaitement Dembélé pour le 3-0 (66e). Une première dans ce Mondial à oublier pour Ahmed Basil…

- Doski (4,5) : sur le flanc gauche de la défense irakienne, il a été directement confronté à Ousmane Dembélé dans son couloir. Très sollicité, il a globalement bien contenu le Parisien en début de rencontre, notamment en empêchant certaines combinaisons avec Jules Koundé qui auraient pu mettre en danger son équipe dès la 10e minute. Solide défensivement, il a aussi réussi à pousser Dembélé à rentrer dans l’axe pour s’éloigner de son marquage. L’un des plus en vue côté irakien en première période, il a également tenté d’apporter offensivement, se démarquant de Koundé pour adresser un centre vers son avant-centre. Ensuite, Doski a même été précieux à la 33e minute en coupant un centre de Digne avant de dégager de la tête vers son gardien avec beaucoup de sérénité. Plus dans son match, il a réalisé une grosse faute sur Michael Olise à la 62e.

- Hashem (4) : positionné sur le côté gauche de la charnière centrale, Hashem s’est illustré dès le premier quart d’heure par une intervention propre dans sa surface face à Michael Olise, en s’imposant sans commettre de faute et en obtenant un six mètres sur le fil. Une action qui a confirmé sa vigilance dans ce début de rencontre, où il a cherché à rester compact face aux nombreuses attaques françaises. Ensuite, au fil de la rencontre, il a semblé complètement perdu. Il a pris le bouillon en fin de match, tant les permutations des Français étaient constantes.

- Tahseen (2,5) : installé à droite de la défense centrale, il a rapidement dû intervenir pour couper une action de Bradley Barcola dès la 10e minute. Attentif et bien placé, il s’est montré solide dans ses premières interventions, restant concentré face aux appels répétés du Parisien dans son dos. En seconde période, dans un contexte différent et bien plus délicat, il a complètement coulé avec une passe ratée à son gardien qui un offert le doublé à Kylian Mbappé (2-0, 54e), sur un service parfait de Dembélé. Une faute grave dans une telle compétition. Ensuite, il a été logiquement remplacé par Rebin Sulaka à la 60e. Une prestation catastrophique pour lui, surtout en seconde période.

- Ali (4) : sur le couloir droit de la défense irakienne, il a vécu une première période très animée face à un Bradley Barcola très remuant. Souvent mis sous pression par les appels en profondeur du Parisien et les dédoublements avec Lucas Digne, il a régulièrement été en difficulté dans son couloir. Il s’est toutefois illustré par une intervention importante à la 41e minute en stoppant Kylian Mbappé tout proche de sa cage, évitant le but du break. En revanche, il a absolument manqué son contrôle à la 46e minute alors qu’il semblait dans une situation plus confortable. Il a tenté un centre tendu à la 49e, repoussé par Upamecano. Il a énormément souffert en seconde mi-temps, pas aidé par une pelouse en mauvais état.

- Al-Ammari (3,5) : aligné dans l’entrejeu, un cran plus bas que ses deux compères du milieu de terrain, il a eu beaucoup de mal à entrer dans son match. En effet, notamment après avoir écopé d’un carton jaune rapide à la suite d’une faute jugée trop appuyée sur Kylian Mbappé. Une entame compliquée qui a conditionné sa première période. Le milieu de terrain du Cracovia a, lui-aussi, souffert dans ce match. Il a constamment été pris de vitesse par Michale Olise au cœur du jeu. Il a finalement été remplacé par Aimar Sher à la 68e.

- Ismaeel (4) : titularisé au milieu de terrain, il a souffert face à l’activité constante du duo Adrien Rabiot–Manu Koné, perdant la majorité de ses duels dans l’entrejeu. On l’a vu protester vivement sur un contact avec Rabiot à la 39e minute, sans obtenir de réaction de l’arbitre pour autant. Il aura été fantomatique jusqu’à sa sortie. Remplacé à la 60e par Youssef Amyn. L’entrant n’aura rien apporté en seconde période.

- Iqbal (3,5) : Zidane Iqbal, dont le nom fait forcément écho à la légende française Zinédine Zidane, occupait le poste de numéro 8 dans le dispositif irakien. Chargé d’orienter le jeu et de trouver Aymen Hussein, puis Al-Hammadi, lors des rares phases de possession, il s’est aussi distingué défensivement en venant stopper net une tentative lointaine de Kylian Mbappé à la 31e minute. Une intervention qui illustre son activité dans un premier acte dominé par les Bleus. En seconde période, il a évolué très bas. En effet, il a apporté du soutien à Doski dans son duel face à Olise.

- Bayesh (4) : international expérimenté avec plus de 60 sélections depuis 2017, il était aligné sur le côté gauche de l’attaque côté Irak, face à Jules Koundé. Dans une première période globalement compliquée pour lui comme pour son équipe, il a eu du mal à peser lors des rares offensives irakiennes et à faire la différence dans son couloir, malgré quelques tentatives d’initiatives individuelles. Dans un contexte difficile, il a également récupéré le brassard de capitaine après la sortie d’Aymen Hussein. Il a tenté un super geste face à Koundé à la 51e, mais il a ensuite glissé. Remplacé par Marko Farji à la 68e.

- Qasem (3) : positionné sur le côté droit, il a manqué de précision dès la 17e minute en ratant complètement son centre, incapable de trouver Bayesh dans la surface. Soumis aux percussions de Lucas Digne, très présent dans son couloir, il a aussi subi les dédoublements répétés du latéral français. Cherchant régulièrement à repiquer dans l’axe pour se libérer du marquage, il n’a pas toujours trouvé les bons espaces dans cette rencontre. Il a évolué très haut, ne participant quasi jamais au jeu de l’Irak.

- Hussein (non noté) : capitaine et seul en pointe, il s’est retrouvé opposé à la charnière Upamecano–Saliba, particulièrement solide jusque-là. Dès la 5e minute, il a dévié de la tête un long dégagement de Basil avant que Lucas Digne ne dégage en touche sans prendre de risque. Peu servi ensuite, il n’a pas réellement eu l’occasion de s’exprimer avant d’être remplacé par Al-Hammadi (4) dès la 25e minute, visiblement touché aux adducteurs, quelques instants après la pause fraîcheur. L’entrant a tenté de se mettre dans le rythme avec une frappe du pied gauche rapidement contrée, avant de perdre un ballon dangereux récupéré par Manu Koné (35e). Juste avant la pause, il a tout de même obtenu une faute précieuse après un duel engagé avec le milieu français. Il a tenté sa chance à la 73e, sans réussite.