Betis : Cédric Bakambu annonce son départ

À 35 ans, Cédric Bakambu se retrouve (pour le moment) sans club. Après deux ans et demi passés au Betis (15 buts, 7 passes décisives en 74 matches), le buteur congolais vient d’annoncer son départ, son contrat n’ayant pas été prolongé.

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Por siempre 'Príncipe de Montequinto'.



¡Muchísimas gracias por todo y lo mejor en tu futuro, Bakambu! 💚👑 pic.twitter.com/vQ6BuP3DYC — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 22, 2026

« Il est l’heure pour moi de partir. Je m’en vais le coeur lourd, mais avec de bons souvenirs. Je vous souhaite le meilleur. Bonne chance pour la saison à venir », a-t-il déclaré dans une vidéo postée par le club andalou sur ses réseaux.