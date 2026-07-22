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Betis : Cédric Bakambu annonce son départ

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Cédric Bakambu @Maxppp

À 35 ans, Cédric Bakambu se retrouve (pour le moment) sans club. Après deux ans et demi passés au Betis (15 buts, 7 passes décisives en 74 matches), le buteur congolais vient d’annoncer son départ, son contrat n’ayant pas été prolongé.

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« Il est l’heure pour moi de partir. Je m’en vais le coeur lourd, mais avec de bons souvenirs. Je vous souhaite le meilleur. Bonne chance pour la saison à venir », a-t-il déclaré dans une vidéo postée par le club andalou sur ses réseaux.

Pub. le - MAJ le
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