L’OL reçoit Lilleström ce jeudi (21h) à l’occasion de la 5e journée de la Ligue Europa. 13e du classement avec 7 points, le club français a l’occasion de faire un pas significatif vers la qualification en cas de victoire.

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Une bonne nouvelle est déjà venue réjouir les Gones. Comme expliqué par Carlos Vicens en conférence de presse, ils ont récupéré Loïs Openda pour cette rencontre. L’attaquant belge, prêté par la Juventus, était blessé au mollet depuis un mois et demi.