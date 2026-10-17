Premier League : Chelsea s’impose contre Everton grâce à un doublé de Pedro Neto

Chelsea poursuit sur sa lancée. Après son large succès face à Bournemouth (5-1), le club londonien a enchaîné avec une victoire sur la pelouse d’Everton (0-2), lors de la 7e journée de Premier League. Pedro Neto a ouvert le score dès la 46e minute, avant de s’offrir un doublé à la 90e pour sceller le succès des Blues. Malo Gusto, lui, ne figurait pas dans le groupe.

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Cette victoire permet à Chelsea de grimper à la quatrième place du classement, tandis qu’Everton recule au sixième rang. La rencontre a également été marquée par l’inquiétude autour d’Emiliano Martínez, resté au sol près de dix minutes après un choc à la tête avec Jarrad Branthwaite, avant d’être évacué sur civière.