Liga
Atlético : Julian Alvarez a recalé un cador européen
1 min.
@Maxppp
Ces derniers jours, la presse anglaise a évoqué une grosse offensive d’Arsenal pour Julian Alvarez. Les Gunners voulaient ainsi griller le FC Barcelone dans ce dossier, alors que les Colchoneros préfèrent vendre leur vedette à un club hors de Liga. Mais les Londoniens vont devoir se tourner vers d’autres pistes…
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Effectivement, le joueur de l’Albiceleste a déjà dit non à Arsenal, comme l’indique le journal Sport. Il ne souhaite pas revenir en Angleterre et n’a qu’un club en tête : le FC Barcelone. Mais le feuilleton est loin d’être terminé, bien au contraire, il n’a même pas réellement commencé…
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