Milan : l'annonce forte de Zlatan Ibrahimovic

A 39 ans, Zlatan Ibrahimovic continue de jouer et d'enchaîner les buts sous le maillot de l'AC Milan. De retour en sélection nationale suédoise, Ibra était de passage en conférence de presse. L'occasion d'évoquer son avenir.

«Si je vois la fin de ma carrière ? Pour le moment, je n'y pense pas. Je veux juste jouer au football aussi longtemps que possible. Tant que vous le pouvez, vous devez faire ce que vous aimez. Le football est ce que je représente, ce que j'aime et ce que je veux faire (...) Je suis optimiste concernant la prolongation de mon contrat. Les joueurs de Milan sont comme mes fils. C'est l'ambiance que nous avons créée et c'est pourquoi nous réussissons. Je veux continuer à Milan et m'améliorer. Le projet est excitant». Une bonne nouvelle pour les Rossoneri alors que le contrat de l'attaquant expire en juin prochain.