Liga : Bilbao enfonce Valence, Grenade retrouve la victoire à Alavés

Suite de la 33e journée de Liga ce mercredi soir. En attendant notamment le déplacement de Villarreal à Séville pour y affronter le Betis (22h), deux rencontres étaient programmées à 19h30. Valence, avec son nouvel entraîneur Voro (qui a remplacé Albert Celades), accueillait l'Athletic Bilbao. À Mestalla, le club che a sombré un peu plus dans la crise en s'inclinant face au club basque (0-2). Raul Garcia a inscrit un doublé (13e, 47e) et a offert trois points précieux à Bilbao (7e, 48 points) dans la course à la Ligue Europa. Une compétition dont s'éloigne de plus en plus le Valencia CF (10e, 46 points), qui enchaîne donc une troisième défaite de rang en championnat.

De son côté, Grenade se déplaçait sur la pelouse d'Alavés pour tenter de se rapprocher du wagon européen. Les hommes de Diego Martínez Penas se sont imposés deux à zéro dans cette rencontre, grâce à deux réalisations signées Antonin (25e) et l'inévitable Roberto Soldado (49e). Après quatre matches sans victoire, Grenade (9e, 46 points) retrouve des couleurs et devance désormais Valence à la différence de buts. Alavés (16e, 35 points) conserve 6 points d'avance sur le premier relégable, Majorque, mais enchaîne une quatrième défaite consécutive et devra afficher un tout autre visage pour rester en Liga à l'issue de cet exercice 2019-2020.

Les résultats des rencontres de 19h30 :

Valence 0-2 Athletic Bilbao : Raul Garcia (13e, 47e)

Alavés 0-2 Grenade : Antonin (25e), Soldado (49e)